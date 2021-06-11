«الأرصاد»: طقس معتدل ومستقر على أغلب المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 يونيو 2021, 10:23 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ومستقر على أغلب مناطق ليبيا مع تكاثر للسحب من حين لأخر، اليوم الجمعة، على بعض مناطق الشمال.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة جبل نفوسة:
- الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر اليوم على الخمس، زليطن، مصراته إلى بني وليد، مع احتمال بسيط لسقوط زخات خفيفة من المطر.
- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:
- الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر اليوم على مرتفعات الجبل الأخضر والجغبوب مع احتمال سقوط زخات خفيفة من المطر قد يصحبها سحب رعدية.
- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية على الساحل، تتراوح بين 32 و35 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.
- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 33 و38 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو:
- الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.
- الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة وتكون جنوبية غربية صباح اليوم على الكفرة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية تصل اليوم إلى 42 درجة مئوية على الكفرة وتنخفض تدريجيا مساء اليوم.

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