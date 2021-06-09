تركيا: الخلافات مع فرنسا تراجعت بعد تشكيل الحكومة الليبية الجديدة

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو. (الإنترنت)

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن الخلافات بين بلاده وفرنسا بشأن الصراع في ليبيا تراجعت بعد تشكيل الحكومة الليبية الجديدة، مضيفا أن العلاقات بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي باتت على مسار إيجابي بعد توترها على مدى أشهر.

وفي حديثه مع قناة «تي.آر.تي خبر» التلفزيونية الحكومية، قال جاويش أوغلو إن فرنسا تريد التعاون مع تركيا في أفريقيا، وأضاف أن العلاقات الثنائية ستخضع لبحث مفصل خلال اجتماع بين زعيمي البلدين في قمة حلف شمال الأطلسي في الأسابيع المقبلة، وفق «رويترز».

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واختلفت أنقرة وباريس بشأن مجموعة من القضايا في الشهور القليلة الماضية، من الأوضاع في ليبيا وسورية إلى خلاف بشأن موارد الطاقة في البحر المتوسط. وتبادل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الانتقادات في مناسبات عدة.