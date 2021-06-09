4 وفيات في حادث مروري جنوب سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 يونيو 2021, 07:28 مساء
سيارة مهشمة موقع حادث الاصطدام المروري بين مركبتين جنوب مدينة سرت. (مديرية أمن سرت)

توفي أربعة أشخاص وأصيب أربعة آخرون في حادث اصطدام مروري بين مركبتين جنوب مدينة سرت.

وذكرت مديرية أمن سرت بأن سيارتين الأولى نوع مرسيدس زرقاء اللون وبها خمسة أشخاص، والمركبة الثانية نوع سامسونغ وبها ثلاثة أشخاص اصطدمتا بالطريق 70 جنوب المدينة، وأدى إلى وفاة شخص بالسيارة الأولى وثلاثة أشخاص بالسيارة الثانية.

ونشرت المديرية أسماء المتوفين وهم قائد المركبة الأولى المرسيدس إدريس فنه، وقائد المركبة الثانية ومرافقيه صالح الفرجاني محمد وشقيقه فوزي الفرجاني محمد.

وعزت المديرية سبب الحادث إلى وجود حفر بالطريق ودخول السيارة الأولى في نفس سير السيارة الثانية. 

سيارة مهشمة موقع حادث الاصطدام المروري بين مركبتين جنوب مدينة سرت. (مديرية أمن سرت)
سيارة مهشمة موقع حادث الاصطدام المروري بين مركبتين جنوب مدينة سرت. (مديرية أمن سرت)
موقع حادث الاصطدام المروري بين مركبتين جنوب مدينة سرت. (مديرية أمن سرت)
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