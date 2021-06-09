«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن لا يتجاوز ارتفاع الموج على طول الساحل، اليوم الأربعاء، 1.5 متر.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادر عن المركز أن الرؤية جيدة، وسرعة الرياح بين 5 و15 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر اليوم مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة.

- الرياح شمالية غربية بوجه عام، وشمالية إلى شمالية شرقية على ساحل زوارة سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج بين ربع متر ومتر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة بين 20 و22 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق

- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

- الرياح شمالية غربية، وتكون غربية إلى جنوبية غربية على ساحل شحات، سرعتها بين 05 و15 عقدة، تصل إلى 20 عقدة على ساحل درنة.

- ارتفاع الموج بين 0.75 و1.50 متر.

- البحر خفيف إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة بين 21 و23 درجة مئوية، والرؤية جيدة.