«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 يونيو 2021, 12:15 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن لا يتجاوز ارتفاع الموج على طول الساحل، اليوم الأربعاء، 1.5 متر.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادر عن المركز أن الرؤية جيدة، وسرعة الرياح بين 5 و15 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر اليوم مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة.
- الرياح شمالية غربية بوجه عام، وشمالية إلى شمالية شرقية على ساحل زوارة سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج بين ربع متر ومتر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة بين 20 و22 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
- الرياح شمالية غربية، وتكون غربية إلى جنوبية غربية على ساحل شحات، سرعتها بين 05 و15 عقدة، تصل إلى 20 عقدة على ساحل درنة.
- ارتفاع الموج بين 0.75 و1.50 متر.
- البحر خفيف إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة بين 21 و23 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برنامج «فلوسنا»: مقابلة مع خالد المشري (3 من 3)
فيديو
كندا: حزن واستياء جراء مقتل 4 أفراد من عائلة مسلمة دهسا
دولى
فيديو: الرئيس الفرنسي ماكرون يتلقى صفعة على وجهه.. والمهاجم يهتف: تسقط ...
دولى
المشري يؤكد «تمسك» مجلس الدولة بالاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات
ليبيا
في رسالة إلى غوتيريس.. لجنة الحريات تطالب البعثة الأممية بترك ليبيا أو حل ...
ليبيا
الغريفة تحتفل بمهرجان القعيرات للتراث والفنون
ثقافة وفن
هيئة الأوقاف تطلب حجب 3 أنواع من المواقع الإلكترونية
ليبيا
تقرير: حتى الكميات القليلة من الكحول مضرة بالصحة
طب وصحة
«الداخلية» تكشف تفاصيل حادث سبها «الإرهابي» وتتوعد الجناة
ليبيا
«بي بي سي»: وثائق بريطانية تكشف أسرار «حرب 67» وخشيتها من انتصار مصر
دولى
تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا يؤكد «انتحار» زعيم «بوكو حرام» أبوبكر شكوي
دولى
احتجاجات في عقر دار «فيسبوك» بعد حجب المحتوى المناصر للفلسطينيين
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كورونا» قد يتسبب في تدهور الصحة العقلية