شركة البريقة تعلن انطلاق قافلة الوقود الخامسة إلى الجنوب

قافلة الوقود الخامسة المتجهة من مستودع مصراتة إلى مستودع سبها، 9 يونيو 2021، (شركة البريقة)

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، انطلاق قافلة الوقود الخامسة من مستودع مصراته النفطي إلى الجنوب، صباح اليوم الأربعاء، بالتنسيق والمتابعة من المؤسسة الوطنية للنفط والجهات المعنية، داعية الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم وتتبع عمليات التوزيع والبيع عبر المحطات التابعة لشركات التوزيع لرفع المعاناة عن المواطن.

وتحمل القافلة نحو مليون و667 ألف لتر «بنزين»، و213 ألف لتر «ديزل»، و60 طنا من الغاز الطبيعي المسال، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكدت الشركة مواصلتها تسيير شحنات الوقود بأنواعه والغاز المسال من مستودع مصراتة إلى مستودع سبها النفطي، مع مراعاة عمليات التوزيع المباشر على البلديات التي تقع ما قبل مستودع سبها، بين بلديتي الشاطئ وأوباري، بالتنسيق مع شركات التوزيع المالكة للمحطات والمسؤول عن إدارتها، وذلك لاستقرار عمليات التدفق ووصول المنتجات النفطية للمواطن.