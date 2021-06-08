انطلاق المرحلة الثانية من برنامج تعزيز جهود ليبيا في مجال حقوق الإنسان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 يونيو 2021, 02:47 مساء
فعاليات برنامج تعزيز جهود ليبيا في مجال حقوق الإنسان بتونس، 7 يونيو 2021، (وزارة العدل)

انطلقت المرحلة الثانية من برنامج تعزيز جهود ليبيا للوفاء بالتزاماتها بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، في مدينة جربة التونسية.

وخصصت الورشة التي عقدت أمس الإثنين، لتوفير المعلومات والمهارات الخاصة بكتابة تقرير الدولة الليبية المواجهة للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حسب بيان وزارة العدل على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وأشار البيان إلى أن عملية تقديم التقارير المنتظمة تعد فرصة لإجراء تقييم ذاتي، ومراجعة شاملة لوضع حقوق الإنسان والقدرة على النفاذ إليها على أرض الواقع، من خلال جمع البيانات وتحليلها ومراجعة السياسات والتشريعات، والاستجابة لملاحظات الهيئات التعاقدية الأممية والإقليمية وتوصياتها، التي تسهم في تحسين حالة حقوق الإنسان واحترامها وحمايتها، كما يعد التعامل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان مناسبة فريدة لصياغة خطة وطنية للنهوض بحقوق الإنسان.

شارك في الورشة مندوبان عن المجلس الوطنى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومندوبون عن وزارات العدل والداخلية والدفاع والخارجية واللجنة العليا للطفولة.

ينفذ البرنامج عبر شراكة بين وزارة العدل ومنظمة «لا سلام دون عدالة»، وبدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي.

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