هيئة الأوقاف تطلب حجب 3 أنواع من المواقع الإلكترونية

شعار الهيئة العامة للأوقاف الإسلامية. (الإنترنت)

طلبت الهيئة العامة للأوقاف من هيئة الاتصالات حجب ثلاثة أنواع من المواقع، وتفعيل قانون معاقبة «إساءة استخدام الإنترنت».



وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الإثنين، أنها خاطبت هيئة الاتصالات «بشأن تفعيل المادة 35 من قانون الاتصالات، التي تنص على معاقبة من يسيء استخدام الإنترنت، مع ضرورة حجب بعض المواقع، التي تسبب خطرًا وضررًا عظيمين على الفرد والمجتمع».



وقالت إن من بين المواقع التي طالبت بججبها المواقع الإباحية، و«مواقع الإلحاد»، ومواقع الجماعات التكفيرية والإرهاب، و«غير ذلك من المواقع التي تعود بالمفاسد على الناس»؛ دون توضيح ماهية هذه المواقع وكيفية تحديدها.



كما طالبت بتشكيل لجان رسمية دائمة بالاشتراك مع هيئة الاتصالات «نظرا لكثرة المواقع السيئة وانتشار الروابط الإلكترونية الخطيرة»، معتبرة أن الإقبال الكبير على الشبكة العنكبوتية «أمر خطير يستدعي ضرورة الوصول إلى حلول جذرية لمجابهة خطرها».