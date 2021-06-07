المصرف المركزي يعلن إطلاق مشروعات تخص «التحول الرقمي»

الصديق الكبير في اجتماعه مع عدد من المسؤولين في المصرف المركزي لإطلاق مشروعات تخص التحول الرقمي. (المصرف)

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الإثنين، إطلاق مجموعة من المشروعات التي تعنى بالتحول الرقمي وسلامة النظام المصرفي والاستدامة المالية والحوكمة وبناء القدرات.



وقال المصرف، في بيان، إن محافظه الصديق الكبير التقى صباح اليوم بمكتبه عددا من المستشارين ومديري الإدارات بالمصرف، وذلك لإطلاق هذه المشروعات، مشيرا إلى مناقشة «عدد من الملفات المتعلقة بالمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد وفق رؤية حكومة الوحدة الوطنية».

وصباح اليوم، أكدت الهيئة العامة للمعلومات، أنها تعكف على تنفيذ تسعة مشروعات «في سبيل النهوض بقطاع المعلومات كقطاع حيوي يدعم رؤية دولة ليبيا في بناء اقتصاد قائم على المعرفة».



جاء ذلك خلال استقابل رئيس الهيئة عبدالباسط سالم الباعور، أمين عام ديوان مجلس الوزراء علي الطاهر شلاك، في مقر الهيئة بطرابلس، حيث قدم الباعور عروضا عن خطط الهيئة والمشروعات التنموية.