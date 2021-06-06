مقتل ضابطين وإصابة 4 من عناصر الأمن جراء تفجير استهدف بوابة مفرق المازق شمال سبها

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 يونيو 2021, 08:10 مساء
موقع التفجير الذي استهدف بوابة نفرق المازق شمال سبها، الأحد 6 يونيو 2021. (الإنترنت)

أكد مصدر أمن من مديرية أمن سبها لـ«بوابة الوسط» مقتل رئيس جهاز البحث الجمنائي، النقيب إبراهيم عبدالنبي والملازم عباس أبوبكر، جراء التفجير الذي استهدف بوابة مفرق آل مازق شمال المدينة، مساء اليوم الأحد.

كما أكد المصدر الأمني إصابة 4 من عناصر الأمن الآخرين جراء الحادث الذي وقع نتيجة استهداف سيارة مفخخة للبوابة التي يتمركز بها عناصر تابعة لجهاز البحث الجنائي، مشيرا إلى أن أحد الجرحى حالته خطرة ويتلقى العلاج بغرفة العناية الفائقة بمركز سبها الطبي.

- مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: مقتل ضابطين جراء تفجير انتحاري ببوابة مفرق المازق شمال سبها
- قتلى وجرحى جراء تفجير استهدف بوابة مفرق مازق شمال سبها

وأعلن مركز سبها الطبي أن قسم الحوادث استقبل ثلاث حالات من ضحايا الحادث من بينهم حالتي وفاة، فيما تخضع الحالة الثالثة للرعاية الصحية بغرفة العناية الفائقة.

وقال الناطق باسم المجلس البلدي سبها لـ«بوابة الوسط» إن التفجير استهدف التمركز الأمني التابع لجهاز البحث الجنائي والواقع بمدخل مدينة سبها الشمالي على الطريق الزراعي، المؤدي إلى وادي الشاطي ومنها إلى الساحل وطرابلس.
 

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