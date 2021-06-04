جمعية الهلال الأحمر الليبي تدين وتستنكر إخفاء مدير الفرع في أجدابيا

مدير فرع الهلال الأحمر أجدابيا منصور محمود عاطي, (الإنترنت)

دانت واستنكرت جمعية الهلال الأحمر الليبي في بيان تحصلت «بوابة الوسط» اليوم الجمعة، على نسخه منه، خبر إخفاء مدير فرع الهلال الأحمر أجدابيا منصور محمود عاطي، أمس الخميس، من أمام مقر الفرع في مدينة أجدابيا، دون معرفة الجهة التي تقف وراء اختفائه.

وطالبت الجمعية كل الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات حيال اختفاء عاطي، والتحقيق في الواقعة والعمل على عودته سريعًا إلى أهله وذويه، وإيضاح ملابسات ما تعرض له.

اختفاء مدير فرع الهلال الأحمر أجدابيا في ظروف غامضة

واختفى مدير فرع الهلال الأحمر الليبي أجدابيا منصور عاطي، مساء أمس الخميس، بالقرب من مقر عمله بإدارة الفرع بالمدينة، على ما أعلن أحد أصدقائه المقربين.

وقال المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الجمعة، إن أهل عاطي وأصدقاءه واصلوا الاتصال به هاتفيا من صلاة المغرب أمس إلى اليوم دون أي استجابة منه.

وعثر على سيارة عاطي بالقرب من مقر عمله في إدارة فرع الهلال الأحمر أجدابيا دون العثور عليه أو معرفة الأسباب التي أدت إلى اختفائه، فيما تواصل والده مع أقاربهم والجهات الأمنية والعيادات والمستشفيات للتأكد من سلامة نجله، على ما نقل المصدر عن ابن خالة منصور عاطي.