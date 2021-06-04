اختفاء مدير فرع الهلال الأحمر أجدابيا في ظروف غامضة

مدير فرع الهلال الأحمر الليبي أجدابيا منصور عاطي. (بوابة الوسط)

اختفى مدير فرع الهلال الأحمر الليبي أجدابيا منصور عاطي، مساء أمس الخميس، بالقرب من مقر عمله بإدارة الفرع بالمدينة، على ما أعلن أحد أصدقائه المقربين.

وقال المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الجمعة، أن أهل عاطي وأصدقائه واصلوا الاتصال به هاتفيا من صلاة المغرب أمس إلى اليوم دون أي استجابه منه.

وعثر على سيارة عاطي بالقرب من مقر عمله في إدارة فرع الهلال الأحمر أجدابيا دون العثور عليه أو معرفة الأسباب التي أدت إلى اختفائه، فيما تواصل والده مع أقاربهم والجهات الأمنية والعيادات والمستشفيات للتأكد من سلامة نجله، على ما نقل المصدر عن ابن خالة منصور عاطي.

وألقت إحدى الجهات الأمنية بأجدابيا القبض على منصور عاطي خلال الفترة الماضية على خلفية مشاركته في «تجمع شباب الهلال النفطي» الاجتماع التمهيدي لملتقى شباب ليبيا الجامع الخاص بنشطاء المنطقة الشرقية، وهو أول نشاط للتجمع في 2021، وهدف للوصول إلى إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر من العام الجاري، حسب ما أعلن على صفحة التجمع على «فيسبوك» في السادس من أبريل من العام الماضي.

كما كان لعاطي حضور في 26 مايو الماضي بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مدينة طرابلس، حيث شارك في أعمال اللجنة المشتركة المشكلة من مفوضية المجتمع المدني والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

أثناء حضور منصور عاطي أعمال اللجنة المشتركة بين مفوضية المجتمع المدني والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، 26 مايو 2021. (بوابة الوسط)