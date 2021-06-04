توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس تواصل الصدارة وارتفاع الحالات في الخمس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 يونيو 2021, 01:35 مساء
مواطنون من زليتن ينتظرون دورهم لتلقي اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، 18 أبريل 2021. (بلدية زليتن)

من بين 386 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أحصاها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، سجلت العاصمة طرابلس 187 حالة ما جعلها في صدارة قائمة المدن والمناطق الأكثر تعرضا لعدوى الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وحلت الخمس ثانية في بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض الخاصة بتوزيع حالات الإصابة والشفاء والوفاة جراء الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث سجلت 27 حالة، تليها مصراتة (24)، ثم قصر بن غشير (16)، والماية (13)، والزنتان (11)، وزليتن (10).

- 386 إصابة جديدة و5 وفيات جراء «كورونا» في ليبيا

إضافة إلى تسع حالات في سرت، وثمان في الزاوية الغرب، وسبع في الزاوية المركز وصرمان، وست في جنزور والقلعة وسبها والواحات، وخمس في السواني بن آدم والقرة بوللي والعجيلات، وأربع في يفرن وبني وليد والرجبان، وثلاث في طبرق والسبيعة وقصر الأخيار، واثنتين في تازربو ومسلاتة، وحالة واحدة في العامرية وباطن الجبل والكفرة.

كما تصدرت طرابلس قائمة المدن والمناطق الأكثر تسجيلا لحالات الشفاء من الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، مع 204 حالات من إجمالي 279 حالة أحصاها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في عموم ليبيا، تليها صبراتة مع 24 حالة، ثم الزنتان (14)، والقلعة (12)، إضافة إلى تسع حالات في تازربو، وسبع في سبها، وأربع في مصراتة، وثلاث في الزاوية المركز.

في حين توزعت حصيلة خمس وفيات جراء الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية بين طبرق والواحات وصبراتة وتازربو وسبها بواقع حالة واحدة لكل منها.

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