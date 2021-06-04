386 إصابة جديدة و5 وفيات جراء «كورونا» في ليبيا

بيان مركز مكافحة الأمراض رقم 422 بشأن أخر تطورات الوضع الوبائي في ليبيا، 4 يونيو 2021. (صفحة المركز على فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل 386 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 279 حالة شفاء، وخمس وفيات جراء الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز في بيانه رقم «422»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم، الخميس، 3335 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية 2949 عينة وإيجابية 386 عينة بنسبة 11.5% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» منذ بداية تفشي الوباء في ليبيا مارس 2020، إلى 186 ألفا و953 حالة بينها 10 آلاف و900 نشطة، و172 ألفا و916 شفاء، و3137 وفاة.