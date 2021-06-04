«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى طرابلس

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شرقية إلى شمالية شرقية نشطة إلى قوية، اليوم الجمعة، على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن الرؤية جيدة على طول الساحل، فيما يكون البحر خفيفا وقليل الاضطراب إلى خفيف الموج على الساحل الممتد من رأس اجدير إلى سرت، وقليل الاضطراب وخفيف الموج على ساحل الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

الرياح شرقية إلى شمالية شرقية بينما تكون جنوبية شرقية يوم الغد على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة، سرعتها تتراوح بين 10 و20 عقدة تصل، اليوم، إلى 30 عقدة على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.25 متر.

- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.