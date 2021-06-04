طوق أمني لمكافحة الجرائم في العاصمة طرابلس

اجتماع قيادات أمنية في العاصمة طرابلس، 4 يونيو 2021. (وال)

أكد اجتماع أمني في العاصمة طرابلس على «وضع خطة أمنية مشتركة لمكافحة الجرائم المتعلقة بالسرقة بالإكراه والخطف والإتجار بالمخدرات بالعاصمة».

جاء ذلك حلال الاجتماع الذي عُقد بديوان مديرية أمن طرابلس، وضم مدير الأمن عميد محمود عابد، ورئيس فرع ادارة انفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الامنية عقيد عبدالحكيم الخيتوني، حيث تقرر إنشاء طوق أمني يضمن فرض السيطرة الأمنية، والقضاء على الجريمة من خلال تعاون أمني بين المديرية وفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال).

وناقش المسؤولون التعاون الأمني المشترك وتضافر الجهود الأمنية لحفظ الأمن وكذلك التصدي لبعض الظواهر الإجرامية التي تمس أمن الوطن والمواطن، حسب وزارة الداخلية.