مذكرة تفاهم بين غرفتي التجارة والصناعة في ليبيا وأسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 يونيو 2021, 11:36 مساء
من مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات والملاحة بأسبانيا، في العاصمة طرابلس، 3 يونيو 2021. (فيسبوك)


وقع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات والملاحة بأسبانيا، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مشترك تهدف إلى إنشاء إطار عمل للتعاون المشترك.

جاء ذلك خلال حضور  رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض الاجتماع الرسمي الذي عُقد اليوم تحت اشراف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة بمناسبة زيارة  رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز إلى ليبيا رفقة وفد ضمّ كلا من المديرة العامّة غرفة التجارة والصناعة  الأسبانية انماكولادا رييرا، وادولفو دياث امبرونا مدرانو الأمين العام للغرفة الأسبانية، وفق الصفحة الرسمية للغرفة الليبية.

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وأعرب الرعيض خلال الاجتماع عن تطلّعه إلى مزيد تعزيز الشراكة الاسبانية الليبية، مشدّدا على أهمية تبادل المعلومات والخبرات وتشجيع الاستثمار بين البلدين والتعاون في مجال التدريب، وزيادة حجم المبادلات التجارية وكافة المواضيع ذات الاهتمام المشترك. 

وأكّدت رييرا استعداد غرفة التجارة الاسبانية للتعاون التام مع اتحاد الغرف الليبية في تنظيم المعارض والبعثات التجارية وتكثيف زيارات العمل، بالإضافة إلى تنظيم الورشات التدريبية في عديد الاختصاصات التجارية و الاقتصادية.

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