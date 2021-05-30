توقيع اتفاقية تعاون اقتصادي بين غرفتي التجارة والصناعة في ليبيا والجزائر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 مايو 2021, 05:27 مساء
الرعيض مصافحا مديرة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وهيبة بهلول عقب توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي، الأحد 30 مايو 2021. (الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة)

وقع رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، محمد الرعيض، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون اقتصادي مع المدير العام لغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وهيبة بهلول، وذلك ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي.

وقال الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الاتفاقية تسهم في تمكين الغرف التجارية في ليبيا والجزائر وتسهيل سبل التعاون فيما بينهما، وتشجيع رعاية المنتديات والمؤتمرات التجارية والصناعية بين البلدين.

وجاءت مراسم توقيع الاتفاقية ضمن مشاركة الرعيض رفقة وزير الاقتصاد محمد الحويج في المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي بالجزائر، والذي جرى بدعوة من الحكومة الجزائرية، عقبها الإعداد له بالتنسيق بين الاتحاد والسفارة الجزائرية لدى ليبيا.

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وأوضح الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة أن فعاليات اليوم الأول من المنتدى الذي يختتم أعماله، غدا الإثنين، بدأت بمناقشة إمكانية إنشاء مشاريع اقتصادية تنموية في ليبيا بالتعاون مع الجزائر في عدة مجالات منها مجال الطاقة المتجددة والأمن الغذائي، والتأكيد على إعادة افتتاح معبر الدبداب الحدودي بين ليبيا والجزائر لسهولة التنقل التجاري بين البلدين، إضافة إلى استئناف الملاحة الجوية والبحرية مما يسهم في إنعاش اقتصاد الدولتين.

واستقبل رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض السفير الجزائري لدى ليبيا، كمال عبدالقادر حجازي بمقر الاتحاد منتصف مايو الجاري، لمناقشة التعاون الليبي الجزائري ومناقشة برنامج وأهداف المنتدى الاقتصادي الجزائري- الليبي.

مراسم توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي بين غرف التجارة والصناعة في ليبيا والجزائر ، الأحد 30 مايو 2021. (الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة)
مراسم توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي بين غرف التجارة والصناعة في ليبيا والجزائر ، الأحد 30 مايو 2021. (الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة)
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