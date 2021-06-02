الخارجية الألمانية: مؤتمر برلين الثاني سيركز على 3 ملفات رئيسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 يونيو 2021, 06:04 مساء
مقر وزارة الخارجية الألمانية في برلين. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق باسم وزارة الخارجية إن مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا الذي سيعقد يوم 23 يونيو الجاري سيركز على مناقشات ثلاثة ملفات هي الانتخابات وانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية، وإنشاء قوات أمن ليبية موحدة.

وأضاف المصدر في بيان أمس الثلاثاء، أن وزير الخارجية الألماني هيكو ماس والأمين العام للأمم المتحدة غوتيريس وجها دعوات مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا إلى الدول والمنظمات الإقليمية المشاركة في عملية برلين.

وسيشهد المؤتمر الدولي الذي سيعقد بمقر وزارة الخارجية الألمانية في العاصمة برلين مشاركة السلة التنفيذية الجديدة في ليبيا، ممثلة في المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وأوضح الناطق باسم الخارجية الألمانية في البيان أن المؤتمر «سيقوم بتقييم التقدم المحرز منذ مؤتمر برلين حول ليبيا في 19 يناير 2020. علاوة على ذلك، ستتم مناقشة الخطوات التالية اللازمة لتحقيق الاستقرار المستدام في البلاد».

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وقال «سينصب التركيز الرئيسي على الاستعدادات للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر وعلى انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا على النحو المتفق عليه في وقف إطلاق النار. بالإضافة إلى ذلك، ستتم مناقشة الخطوات نحو إنشاء قوات أمن ليبية موحدة».

وذكر الناطق باسم الخارجية الألمانية أن المؤتمر «هو تعبير عن الدعم الدولي المستمر لتحقيق الاستقرار في ليبيا». مشيرا إلى أن المجتمع الدولي «لا يزال على استعداد لمواصلة دعمه الوثيق والبناء لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا».

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