يشمل جميع المقيمين.. إطلاق الإصدار الثاني لمنظومة التسجيل الخاص بلقاح «كورونا»

مؤتمر إطلاق الإصدار الثاني لمنظومة التسجيل الإلكتروني للتطعيم المضاد لفيروس كورونا، 2 يونيو 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، إطلاق الإصدار الثاني لمنظومة التسجيل الخاصة بالتطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد».



جاء ذلك خلال فعالية حضرها رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية سامي الفنطازي، ومدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدرالدين النجار، ومدير عام الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية بالهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية عبدالرحمن أبودبرة، إضافة إلى مهندسي الهيئة وفريق تقنية المعلومات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، ووسائل إعلام مرئية ومسموعة، وفق بيان صادر عن مركز مكافحة الأمراض.

- للاطلاع على الإصدار الثاني لمنظومة التسجيل الخاصة بالتطعيم ضد كورونا اضغط هنا

وحسب البيان، يتضمن الإصدار الثاني لمنظومة التسجيل «جميع المقيمين بالبلاد من جميع الجنسيات دون استثناء»، بهدف حصرهم وتطعيمهم وفقا للأولويات التي تم اعتمادها مسبقا أسوة بالمواطنين الليبيين.

ونهاية مايو، قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدرالدين النجار، إن الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد» ما زالت تسير بوتيرة «مرضية»، و«ممتازة جدا» وفقا للإمكانات المتاحة وعدد جرعات التطعيم المتوافرة، متعهدا بتسريع وتيرة الحملة «إذا أمكن ذلك».