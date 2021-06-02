أبو لعج: نبحث تخصصات معهد الصناعات النفطية بسبها مع معهد النفط للتأهيل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 يونيو 2021, 02:30 مساء
مدير عام إدارة تنمية الموارد البشرية بالمؤسسة الوطنية للنفط محمد أبو لعج، 31 مايو 2021، (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

قال مدير عام إدارة تنمية الموارد البشرية بالمؤسسة الوطنية للنفط محمد أبو لعج إن الإدارة ستعد دراسة شاملة لتأسيس معهد متخصص في الصناعات النفطية بسبها، مضيفا أنه سيتم اختيار التخصصات الفينة للدراسة بهذا المعهد من خلال التنسيق مع معهد النفط للتأهيل والتدريب.

جاء ذلك في تصريح نشرته بلدية سبها، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الإثنين الماضي.

وسبق أن اقترح عميد بلدية سبها المكلف إبراهيم الشاوس تأسيس المعهد، وهو الاقتراح الذي استجابت له المؤسسة في اجتماع مجلس الإدارة برئاسة مصطفى صنع الله أول من أمس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لعبة ورق لإحياء لهجات يونانية قديمة
ثقافة وفن
خطأ مطبعي ينغص مراسم تدشين ساحة في روما
منوعات
تقليص الفرق في الدوري الفرنسي إلى 18
رياضة عالمية
أوراق القضية الليبية تطير إلى برلين مرة ثانية.. وتركيز دولي على القاعدة ...
ليبيا
رئيس وزراء إسبانيا يزور طرابلس للقاء الدبيبة والمنفي وإعادة فتح السفارة الخميس
ليبيا
برشلونة يحسم الجدل بشأن مصير مدربه «كومان»
رياضة عالمية
«المركزي» التركي يسعى لتهدئة الأسواق بعد تسجيل الليرة أدنى مستوى على الإطلاق
اقتصاد
لجنة المتابعة الدولية تحث على اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ وقف إطلاق النار.. وتدعو ...
ليبيا
«بوابة الوسط» تستعرض خريطة أولى مباريات الإياب في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
برنامج «فلوسنا»: مقابلة مع خالد المشري (2 من 3)
فيديو
مجلس الاتحاد الروسي يقر قانونا «يمنع» المعارضين من المشاركة في الانتخابات
دولى
الرياضة الليبية تودع البنداق بعد صراع مع «كورونا»
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الحشرات» مستقبل الطعام في مطعم فرنسي