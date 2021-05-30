معتوق يناقش مع رئيس بعثة «الدولية للهجرة» دور المنظمة في الجنوب الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 مايو 2021, 10:45 مساء
جانب من لقاء وزير الدولة للهجرة اجديد معتوق مع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا. (حكومة الوحدة الوطنية)

ناقش وزير الدولة لشؤون الهجرة اجديد معتوق مع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا فديريكو صودا، اليوم الأحد، أهم المشروعات التي تقوم بها المنظمة وتعاونها مع السلطات المحلية خصوصا في الحد من الهجرة بالجنوب الليبي.

وتناول اللقاء الذي عقد اليوم الأحد «آلية عمل المنظمة ونشاطاتها والجهات المانحة، بالإضافة إلى البرامج المزمع عقدها بإشراف المنظمة»؛ فيما استعرض فديريكو أهم المشاريع التي تقوم بها المنظمة ودور الشراكة مع الجهات الحكومية الليبية، حسب بيان لحكومة الوحدة الوطنية. 

وأكد معتوق على ضرورة منح الأولوية «لكل النشاطات الخاصة بالهجرة بالمناطق الحدودية في الجنوب الليبي وخلق استراتيجية عمل بالتعاون مع اللجنة العليا لمكافحة الهجرة »، مشيرا إلى دور اللجنة في حل المختنقات «التي من شأنها التأثير على الجانبين الأمني والإنساني».

جانب من لقاء وزير الدولة للهجرة اجديد معتوق مع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا. (حكومة الوحدة الوطنية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأهلي بنغازي يتصدر الدوري برباعية نظيفة في شباب الجبل
رياضة محلية
السلفادور تكتشف وجه أسوأ سفاح في تاريخ البلاد
منوعات
«انتحار شاعر» و«رمال متحركة».. فعاليات ثقافية تضيء سماء طرابلس
ثقافة وفن
ترتيبات أميركية قبل استئناف العمل من ليبيا تجنبا لتكرار سيناريو هجوم بنغازي
ليبيا
زيارة المشيشي تفتح أبوابا واسعة للشراكة التجارية بين ليبيا وتونس
ليبيا
تشيلسي يتوج بلقب دوري الأبطال الثاني بفوزه على مانشستر سيتي بهدف
رياضة عالمية
برنامج «فلوسنا»: مقابلة مع خالد المشري (1 من 2)
فيديو
محللون لـ«فرانس برس»: السياسة هي الحل في ليبيا.. وتحذير من نسف خارطة الطريق
ليبيا
«بيلينغكات»: جنود أميركيون يكشفون أسرارا نووية
دولى
عقوبات مغلظة بالغرامات المالية والإيقافات في الدوري الليبي
رياضة محلية
بعد انفراجة نسبية لـ«الميزانية والسيادية».. القاعدة الدستورية «لغم جديد»
ليبيا
المسماري: الاستعراض العسكري لا يستهدف أحدا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طالب مصري يبتكر نظارة قد تغير حياة الصم والبكم