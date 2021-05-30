معتوق يناقش مع رئيس بعثة «الدولية للهجرة» دور المنظمة في الجنوب الليبي

جانب من لقاء وزير الدولة للهجرة اجديد معتوق مع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا. (حكومة الوحدة الوطنية)

ناقش وزير الدولة لشؤون الهجرة اجديد معتوق مع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا فديريكو صودا، اليوم الأحد، أهم المشروعات التي تقوم بها المنظمة وتعاونها مع السلطات المحلية خصوصا في الحد من الهجرة بالجنوب الليبي.



وتناول اللقاء الذي عقد اليوم الأحد «آلية عمل المنظمة ونشاطاتها والجهات المانحة، بالإضافة إلى البرامج المزمع عقدها بإشراف المنظمة»؛ فيما استعرض فديريكو أهم المشاريع التي تقوم بها المنظمة ودور الشراكة مع الجهات الحكومية الليبية، حسب بيان لحكومة الوحدة الوطنية.



وأكد معتوق على ضرورة منح الأولوية «لكل النشاطات الخاصة بالهجرة بالمناطق الحدودية في الجنوب الليبي وخلق استراتيجية عمل بالتعاون مع اللجنة العليا لمكافحة الهجرة »، مشيرا إلى دور اللجنة في حل المختنقات «التي من شأنها التأثير على الجانبين الأمني والإنساني».

جانب من لقاء وزير الدولة للهجرة اجديد معتوق مع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا. (حكومة الوحدة الوطنية)