وفد مصري يتفقد مطار معيتيقة تمهيداً لاستئناف الرحلات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 مايو 2021, 08:04 مساء
وفد من الطيران المدني المصري خلال جولة في مطار معيتيقة، 30 مايو 2021. (وال)

زار وفد من الطيران المدني المصري اليوم الأحد مطار معيتيقة الدولي للوقوف على الإجراءات المتبعة في عملية تشغيل المطار وتمهيداً لاستئناف الرحلات بين من المطارات الليبية إلى مطار القاهرة الدولي.

وحسب وكالة الأنباء الليبية (وال)، رافق الوفد المصري فريق مكلف من قبل وزير المواصلات مكون من مصلحة الطيران المدني ومصلحة المطارات وشركتي الخطوط الجوية الليبية والأفريقية.

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وعُقد على هامش الزيارة اجتماع في مقر إدارة مطار معيتيقة الدولي بين الوفد والفريق المكلف مع إدارة المطار وتم بعد ذلك القيام بجولة داخل بعض مرافق المطار لمتابعة الإجراءات والتدابير الأمنية المتبعة.

ومن المقرر أن يزور الوفد المصري مطاري مصراته وبنينا الدوليين للوقوف على الاجراءات المتبعة بهما وتحديد امكانية عودة تسيير الرحلات الجوية منهما الى مطار القاهرة الدولي.

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