الجزائر تنوي إعادة تفعيل اتفاقيات نقل جوي مع ليبيا تعود للسبعينيات

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الأحد 30 مايو 2021, 07:30 مساء
وزير النقل الليبي، محمد سالم الشهوبي ونظيره الجزائري كمال ناصري، خلال مباحثات في الجزائر، 30 مايو 2021. (الإنترنت)

 أعلنت وزارة النقل الجزائرية رغبتها في إعادة تفعيل اتفاقيات للنقل الجوي مع ليبيا تعود لسنة 1970 من خلال تنظيم 4 رحلات أسبوعية على الأقل. وذلك في ختام لقاء جمع وزير النقل والأشغال العمومية الجزائري، كمال ناصري، مع نظيره الليبي، محمد سالم الشهوبي اليوم الأحد.

وعلى هامش انعقاد المنتدى الاقتصادي المشترك. وبعدما أثنى الشهوبي على وقوف الجزائر مع الطرف الليبي في الأزمة التي مرت بها، أشار إلى الرغبة في فتح مجال النقل الجوي بين البلدين من خلال إعادة بعث الرحلات الجوية بين طرابلس والجزائر العاصمة كبداية.

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ويرى الوزير الليبي أن إعادة فتح الخطوط الجوية و تدشين خط بحري و فتح السكك الحديدية من شأنه دعم التقارب المشترك في المجال السياحي والتجاري والاقتصادي. من جانبه أبرز الوزير ناصري رغبة بلاده في نقل تجربة قطاع النقل بالجزائر الى ليبيا، مؤكدا الاتفاق على العمل على تأهيل الطريق الرابط بين معبر الدبداب و غدامس والذي يعرف وضعية جيدة في جانبه الجزائري، إضافة الى الطريق الرابط بين جانت وتينالكوم.

يشار إلى أن السلطات الجزائرية ترتب لاعادة فتح حدودها مع ليبيا بعد مضي سبع سنوات على غلقها لمنع تسلل السلاح والإرهابيين إلى أراضيها، الأمر الذي انعكس سلبا على المبادلات التجارية بين البلدين.

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