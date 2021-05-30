«المركزي» ينشر تفاصيل الاعتمادات المستندية خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 مايو 2021, 02:13 مساء
مقر المصرف المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي نفذتها فروع المصارف لأكثر من 400 شركة خلال أسبوع.

وتغطي طلبات فتح الاعتمادات المستندية، الفترة من الخميس 20 مايو الماضي، حتى الأربعاء 26 مايو الحالي.

وتنوع عمل الشركات التي جرى فتح اعتمادات مستندية لها، بين استيراد المواد الغذائية، والمستلزمات الزراعية، والمواد الخام، والمعدات الطبية، والأحذية والحقائب والأدوية، والأجهزة الكهربائية وغيرها.

وقال المصرف المركزي، عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، إنه ينشر طلبات فتح الاعتمادات المستندية، استنادا إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد التابعة له رقم «9/2020» المؤرخ في 31 ديسمبر الماضي، بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية.

وأوضح أن الفقرة رقم «5» من الضوابط العامة بالمنشور المذكور، تقضي بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات.

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