السفير الألماني يعلن توسيع برنامج دعم الحوكمة المحلية في 8 بلديات بشرق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 مايو 2021, 09:51 صباحا
السفير الألماني مع عمداء البلديات أثناء التوقيع على الاتفاق, 29 مايو 2021. (حساب السفير على تويتر)

أعلن السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، عن توسيع برنامج دعم الحوكمة المحلية المشترك بين ألمانيا والاتحاد الأوروبي، إلى طبرق وبنغازي وست بلديات أخرى بشرق ليبيا، وبدعم من المؤسسة الألمانية للتنمية والتعاون الدولي GIZ.

وتابع السفير الألماني خلال تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن توسيع برنامج الحوكمة المحلية، جاء في حفل توقيع رسمي أمس السبت.

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وتابع أن المؤسسة الألمانية للتنمية والتعاون الدولي ستدعم بناء القدرات وتعزيز الاقتصاد وتقوية الإدارة الصحية، مختتما التغريدة بالعربية قائلا «مبروك».

السفير الألماني أثناء التوقيع على الاتفاق, 29 مايو 2021. (حساب السفير على تويتر)
السفير الألماني أثناء التوقيع على الاتفاق, 29 مايو 2021. (حساب السفير على تويتر)
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