«تسييري طبرق» يبحث مع السفير الألماني أوجه التعاون مع المؤسسة الألمانية للتنمية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 29 مايو 2021, 09:54 مساء
المجلس التسييري لبلدية طبرق مع السفير الألماني, 29 مايو 2021. (الإنترنت)

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، في مكتبه اليوم مع السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر اوفيتشا والوفد المرافق له، أوجه التعاون المستقبلي خلال الأربع سنوات القادمة مع المؤسسة الألمانية للتنمية والتعاون الدولي GIZ.

وناقش اللقاء إقامة عدد من المشاريع ضمن خطط التنمية المحلية وبناء القدرات، فيما كان للسفير الألماني الدور الكبير في هذا المشروع ، وفق بيان للمجلس التسييري اليوم.

وستنطلق هذه المشاريع في بلدية طبرق وعدد 6 بلديات أخرى بالمنطقة الشرقية.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق، ميمون عبدالرسول وهاشم امصادف ومنصور امداوي، ووكيل ديوان البلدية مسعود الوهراني، ومدير مكتب المشروعات بالبلدية المهندس نصر شرح البال وعدد من مدراء الإدارات.

المجلس التسييري لبلدية طبرق مع السفير الألماني, 29 مايو 2021. (الإنترنت)
المجلس التسييري لبلدية طبرق مع السفير الألماني, 29 مايو 2021. (الإنترنت)
المجلس التسييري لبلدية طبرق مع السفير الألماني, 29 مايو 2021. (الإنترنت)
المجلس التسييري لبلدية طبرق مع السفير الألماني, 29 مايو 2021. (الإنترنت)
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