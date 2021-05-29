«أمن السواحل» تتسلم زورقا بحريا بعد صيانته في تونس

الزورق «p200» راسي في ميناء طرابلس البحري، 29 مايو 2021. (قوة العمليات الخاصة)

جرت داخل ميناء طرابلس البحري، مساء السبت، مراسم تسليم الزورق «p200» إلى الإدارة العامة لأمن السواحل، بعد فترة صيانة في تونس.

ومن المقرر أن يسهم الزورق في عمليات أمن السواحل لمكافحة الهجرة غير القانونية وغيرها من الظواهر السلبية، وفق بيان منشور على صفحة قوة العمليات الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وحضر مراسم التسليم مدير الإدارة العامة لأمن السواحل العميد محمد النويصري، ورئيس قوة العمليات الخاصة العقيد زهير عبدالعزيز، ووكيل وزارة الداخلية لمديريات الأمن بالمناطق، ورئيس مكتب العلاقات بوزارة الداخلية، ومدير إدارة التخطيط الاستراتيجي، ومدير إدارة نفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية.

وفي أكتوبر الماضي، تسلمت الإدارة العامة لأمن السواحل الزورقين «P300»، و«P301»، وذلك في إطار مكافحة الهجرة غير القانونية، وعمليات الإنقاذ البحري.

الزورق «p200» راسي في ميناء طرابلس البحري، 29 مايو 2021. (قوة العمليات الخاصة)