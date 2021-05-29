الزناتي يناقش مع الجانب المصري تطوير وإعادة هيكلة القطاع الصحي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 مايو 2021, 07:57 مساء
الزناتي يجتمع عبر الاتصال المرئي مع مسؤولين مصريين، 29 مايو 2021. (وزارة الصحة)

بحث وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي الزناتي، اليوم السبت، مع مستشار محافظ الإسكندرية ورئيس لجنة تطوير القطاع الصحي المصري محمود الزلباني، وضع آلية للتعاون في تطوير القطاع الصحي الليبي وإعادة هيكلته.

وخلال الاجتماع، الذي عقد عبر الاتصال المباشر، أكد الزناتي الرغبة في الاستفادة من الخبرات والسياسات الصحية والعلمية المصرية خاصة فيما يخص تطوير القطاع الصحي، لافتا إلى العمل على تفعيل كل المنجزات السابقة في هذا الاتجاه، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة.

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وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على وضع لجنة تقييمية من الجانبين، لدراسة الوضع الحالي وتحديد احتياج القطاع ووضع خطط قصيرة المدى وخاصة فيما يخص الرعاية الصحية الأولية، رعاية طب الطوارئ، رعاية الحالات الحرجة، وخطط طويلة المدى فيما يخص الطب المتقدم في مجالات القلب والأوعية الدموية، الأشعة، الأورام، جراحة العمود الفقري وجراحة المخ والأعصاب وغيرها من التخصصات الدقيقة.

كما تم التطرق إلى الاستفادة من الكوادر المصرية في تخصص طب الأسرة والتمريض المتخصص، إلى جانب تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة، والاستفادة من الخبرات المصرية من خلال ورش عمل تدريبية داخل المستشفيات الليبية.

الزناتي يجتمع عبر الاتصال المرئي مع مسؤولين مصريين، 29 مايو 2021. (وزارة الصحة)
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