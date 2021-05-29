السفير الألماني يصل إلى طبرق للقاء عميد البلدية

وصول السفير الألماني أوليفر أوفيتشا إلى بلدية طبرق، 29 مايو 2021. (البلدية: صورة من فيديو الوصول)

وصل السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفيتشا إلى بلدية طبرق صباح اليوم السبت من أجل لقاء عميد البلدية وأعضاء المجلس التسييري، ومناقشة عدد من القضايا المحلية.



وكان في استقبال السفير بمقر بلدية طبرق عدد من المسؤولين في المجلس التسييري.

وصول السفير الألماني أوليفر أوفيتشا إلى بلدية طبرق، 29 مايو 2021. (البلدية: صورة من فيديو الوصول)