4 إصابات جديدة بـ«كورونا» في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 مايو 2021, 10:46 صباحا
مواطن يتلقى اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» في بلدية زليتن، 18 أبريل 2021. (بلدية زليتن)

أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة «كورونا» ببلدية زليتن، اليوم الجمعة، تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» داخل البلدية، إضافة إلى إصابتين من خارجها.

جاء ذلك بعد إجراء المختبر المرجعي زليتن تحاليل لـ40 مسحة أنفية، أمس الخميس، حيث تبين سلبية 33 عينة بالبلدية و11 من خارجها، إضافة إلى مغادرة 200 حالة من «النشطة بالتقادم»، وفق بيان منشور على صفحة اللجنة بموقع «فيسبوك».

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وبلغ المؤشر الوبائي في بلدية زليتن 15.4%، بينما ارتفع العدد الإجمالي للمسحات الأنفية التي أجراها المختبر المرجعي زليتن إلى 35 ألفا و226 مسحة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في زليتن إلى 7866 حالة بينها 245 نشطة، فيما بلغت حصيلة الحالات المغادرة من النشطة 7621 بينها 2857 شفاء و172 وفاة.

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