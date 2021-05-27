هاجر القايد: نريد قاعدة دستورية شاملة لا تقصي أحدا

هاجر القايد تتحدث أمام ملتقى الحوار السياسي عن القاعدة الدستورية للانتخابات، 27 مايو 2021. (بث مباشر)

رفضت عضوة ملتقى الحوار السياسي هاجر القايد، محاولة البعض «تفصيل» قاعدة دستورية للانتخابات تعمل على «إقصاء خصومهم»، داعية إلى «قاعدة دستورية شاملة».

وخلال جلسة اليوم الثاني من ملتقى الحوار السياسي لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، اليوم الخميس، دعت القايد إلى ضرورة الالتزام بموعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل بهدف الوصول إلى استقرار يصب في صالح المواطنين.

ورفضت المطالبات بإجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات مؤكدة أن «مصلحة المواطنين أهم وهو ما لا يتحقق إلا بإجراء الانتخابات في موعدها».