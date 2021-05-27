أبوالقاسم النمر: الحديث عن الاستفتاء على مشروع الدستور كلمة حق يراد بها باطل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 مايو 2021, 10:53 صباحا
عضو ملتقى الحوار السياسي أبوالقاسم النمر، 27 مايو 2021، (صورة من بث مباشر)

قال عضو ملتقى الحوار السياسي، أبوالقاسم النمر، إن الحديث حول الاستفتاء على مشروع الدستور «كلمة حق يراد بها باطل»، مضيفا أن مشروع الدستور «يمثل طرفا سياسيا بعينه، ويخص حزبا سياسيا معينا».

وأضاف: «اتفقنا في تونس وجنيف على موعد الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر لذلك يجب أن نلتزم بهذا الاتفاق»، مطالبا بضمانات دولية لمراقبة الانتخابات، حسب كلمته في الملتقى،اليوم الخميس.

ثم انتقد عدة بنود وردت في القاعدة الدستورية الخاصة بإجراء الانتخابات المقدمة من اللجنة القانونية، ومنها مادة خاصة بتخصيص مقاعد للمكونات الثقافية في مدنهم، إضافة إلى عدم تحديد عدد نواب رئيس الوزراء كنائبين كما يجري والاكتفاء بصيغة «نائب أو أكثر».

وتابع: «كما سمح للعسكريين بالترشح للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، فلماذا نمنعهم الآن؟ أنا لا أدافع عن أحد ولكن أتساءل»، مردفا: «أما الكلام عن المصالحة الوطنية فهو أمر مبكر؛ لأنه طالما الليبييون لم يتفقوا على شكل الدولة ونظام الحكم فلا فائدة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل الوقتُ مناسب لتصفية الحسابات؟
وجهات نظر
أول برلمان أوروبي يدين ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية
عربى
بركلات ترجيح ماراثونية (11-10).. فياريال بطلا للدوري الأوروبي للمرة الأولى في ...
رياضة عالمية
وفاة الرحالة الليبي محمد بحر
رياضة محلية
هداف «الصقور» محمد المريمي ينضم رسميا إلى صفوف نادي «المدينة»
رياضة محلية
بايدن يطلب تقريرا استخباراتيا عن منشأ «كوفيد-19» خلال 90 يوما
دولى
«الأهلي بنغازي» يصعد للمركز الثالث في المجموعة الأولى بالدوري الممتاز
رياضة محلية
عبدالرحمن السويحلي: هناك من يرى أن الانتخاب المباشر لرئيس الدولة «خطر» على ليبيا...
ليبيا
مقررة اللجنة القانونية: هناك إرادة شعبية كبيرة لانتخاب الرئيس بشكل مباشر
ليبيا
«عار على أوروبا».. غضب بعد نشر صور جثث أطفال مهاجرين ملقاة على ساحل زوارة
ليبيا
لهذا السبب منعت الصين سيارات «تيسلا» من مبانيها الحكومية
سيارات
المبعوث الأميركي: لا بد من اختفاء دور المقاتلين الأجانب.. ودعم الاقتصاد الليبي ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور تجسسية ترصد «بي إم دبليو x8»