حسن الأنصاري: هناك انتقائية في تطبيق بنود خارطة الطريق

حسن الأنصاري يتحدث أمام ملتقى الحوار السياسي عن القاعدة الدستورية للانتخابات، 27 مايو 2021. (لقطة من بث مباشر)

قال عضو ملتقى الحوار السياسي حسن الأنصاري، إن كثيرا من بنود خارطة الطريق «لم تنجز» حتى الآن، متحدثا عن وجود «انتقائية» في تطبيق بنود هذه الخارطة.

وخلال جلسة اليوم الثاني من ملتقى الحوار السياسي لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، اليوم الخميس، أكد الأنصاري وجود «عقبات حقيقية» مرتبطة بشكل مباشر بخارطة الطريق، وتساءل عن مدى رضاء المواطن الليبي عنها.

وانتقد تأجيل النظر في قضية معالجة الأرقام الإدارية لمكونات التبو والطوارق، وقال: «طالما هناك احتقان في الشارع لن تتم الانتخابات، فلماذا يتم تأجيل النظر في هذه القضية؟».

وأكد الأنصاري اعتراض التبو والأمازيغ على الدستور، مشددا على الالتزام بموعد إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل، والانتخابات المباشرة مراعاة «للظروف الموضوعية لتقوية الثقة بين الليبيين»، حسب قوله.