حسن الأنصاري: هناك انتقائية في تطبيق بنود خارطة الطريق

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 مايو 2021, 10:31 صباحا
حسن الأنصاري يتحدث أمام ملتقى الحوار السياسي عن القاعدة الدستورية للانتخابات، 27 مايو 2021. (لقطة من بث مباشر)

قال عضو ملتقى الحوار السياسي حسن الأنصاري، إن كثيرا من بنود خارطة الطريق «لم تنجز» حتى الآن، متحدثا عن وجود «انتقائية» في تطبيق بنود هذه الخارطة.

وخلال جلسة اليوم الثاني من ملتقى الحوار السياسي لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، اليوم الخميس، أكد الأنصاري وجود «عقبات حقيقية» مرتبطة بشكل مباشر بخارطة الطريق، وتساءل عن مدى رضاء المواطن الليبي عنها.

وانتقد تأجيل النظر في قضية معالجة الأرقام الإدارية لمكونات التبو والطوارق، وقال: «طالما هناك احتقان في الشارع لن تتم الانتخابات، فلماذا يتم تأجيل النظر في هذه القضية؟».

وأكد الأنصاري اعتراض التبو والأمازيغ على الدستور، مشددا على الالتزام بموعد إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل، والانتخابات المباشرة مراعاة «للظروف الموضوعية لتقوية الثقة بين الليبيين»، حسب قوله.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل الوقتُ مناسب لتصفية الحسابات؟
وجهات نظر
أول برلمان أوروبي يدين ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية
عربى
بركلات ترجيح ماراثونية (11-10).. فياريال بطلا للدوري الأوروبي للمرة الأولى في ...
رياضة عالمية
وفاة الرحالة الليبي محمد بحر
رياضة محلية
هداف «الصقور» محمد المريمي ينضم رسميا إلى صفوف نادي «المدينة»
رياضة محلية
بايدن يطلب تقريرا استخباراتيا عن منشأ «كوفيد-19» خلال 90 يوما
دولى
«الأهلي بنغازي» يصعد للمركز الثالث في المجموعة الأولى بالدوري الممتاز
رياضة محلية
عبدالرحمن السويحلي: هناك من يرى أن الانتخاب المباشر لرئيس الدولة «خطر» على ليبيا...
ليبيا
مقررة اللجنة القانونية: هناك إرادة شعبية كبيرة لانتخاب الرئيس بشكل مباشر
ليبيا
«عار على أوروبا».. غضب بعد نشر صور جثث أطفال مهاجرين ملقاة على ساحل زوارة
ليبيا
لهذا السبب منعت الصين سيارات «تيسلا» من مبانيها الحكومية
سيارات
المبعوث الأميركي: لا بد من اختفاء دور المقاتلين الأجانب.. ودعم الاقتصاد الليبي ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور تجسسية ترصد «بي إم دبليو x8»