أحوال الطقس اليوم: أجواء مستقرة شمالا واستمرار موجة الحر في الوسط والجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 مايو 2021, 10:03 صباحا
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء مستقرة ومعتدلة نسبيا على شمال ليبيا خصوصا المناطق الساحلية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، بقاء درجات الحرارة مرتفعة على غالبية مناطق الوسط والجنوب.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العابرة، مع احتمال ظهور ضباب خفيف على بعض المناطق آخر هذه الليلة والصباح الباكر، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا فى المساء، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و30 درجة مئوية على الساحل، وبين 33 و39 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
السماء صافية، تظهر بها سحب متفرقة، مع احتمال ظهور ضباب خفيف على بعض مناطق الخليج آخر هذه الليلة والصباح، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و33 درجة مئوية، وبين 37 و40 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية على غالبية المناطق، بينما تظهر بعض السحب العابرة على غدامس وغات، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و44 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
الطقس مشمس، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية.

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