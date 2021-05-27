التومي يبحث مع وفد إيطالي مبادرة تنمية قدرات السلطة المركزية والمحلية

التومي والسفير الإيطالي، 26 مايو 2021، (مجلس الإدارة المحلية)

بحث وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي مع وفد إيطالي خطوات العمل على مبادرة «تنمية قدرات السلطة المركزية والمحلية الليبية لتحسين تقديم الخدمات»، التي أطلقتها الوزارة و24 بلدية ليبية بالشراكة مع الجمعية الوطنية للبلديات الإيطالية.

ضم الوفد الإيطالي السفير الإيطالي لدى ليبيا غوزيبي بوتشينو،وسكرتيره الأول نيكولو باتروني، ورئيس الجمعية الوطنية للبلديات الإيطالية إنزو بيانكو، ورئيس العلاقات الدولية في الجمعية أنطونيو راغونيسي، ومدير مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في ليبيا أندريا سيناتوري، حسب بيان المجلس الأعلى للإدارة المحلية، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وتهدف هذه المبادرة إلى رفع مستوى العمل البلدي في ليبيا، بالاستفادة من التجربة الإيطالية في الإدارة المحلية.