مقرر اللجنة القانونية: مقترح القاعدة الدستورية يحل الخلاف حول الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 مايو 2021, 11:57 صباحا

قال مقرر اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي أكرم جميل، إن مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات «حصيلة توافق»، وليست نتيجة إجراء تصويت، لافتا إلى إحالة نقاط الخلاف فيما يخص القاعدة إلى ملتقى الحوار السياسي من أجل استكمال مناقشاتها وإقرارها.

وأوضح جنين، خلال كلمته أمام ملتقى الحوار السياسي المنعقد، اليوم الأربعاء، عبر الاتصال المرئي، أن مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات هي «حل وسط» بين الراغبين في الاستفتاء على الدستور قبل إجراء الانتخابات والرافضين لهذا الاتجاه.

ولفت إلى أن مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات يقتضي إجراء تعديل للإعلان الدستوري كي يكون «نافذا»، وتحدث عن بعض النقاط الخلافية والمقترحات التي تمت إحالتها إلى ملتقى الحوار السياسي بهدف استكمال مناقشاتها منها ما يخص راتب رئيس الدولة وأن يرتبط بأضعف راتب في الدولة من خلال تحديده بـ20 ضعف الحد الأدنى للأجور.

ودعا جنين إلى ضرورة وجود «ضمانات» لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل في ظروف «ملائمة» تلغي «التشكيك في نتائجها». 

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