أحوال الطقس اليوم: استمرار الأجواء المعتدلة شمالا

سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يبقى الطقس مستقرا ومعتدلا، اليوم الأربعاء، على غالبية مناطق الشمال.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، أن درجات الحرارة ما زالت مرتفعة نسبيا على مناطق الوسط والجنوب.

رأس أجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر، واحتمال ظهور ضباب خفيف على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، نشطة السرعة على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية، وبين 30 و34 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مراده

السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و34 درجة مئوية، وبين 36 و40 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية علي غالبية المناطق، وتكون مغطاة جزئيا بالسحب على غات، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و43 درجة مئوية.