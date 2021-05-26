أحوال الطقس اليوم: استمرار الأجواء المعتدلة شمالا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 مايو 2021, 10:58 صباحا
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يبقى الطقس مستقرا ومعتدلا، اليوم الأربعاء، على غالبية مناطق الشمال.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، أن درجات الحرارة ما زالت مرتفعة نسبيا على مناطق الوسط والجنوب.

رأس أجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر، واحتمال ظهور ضباب خفيف على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، نشطة السرعة على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية، وبين 30 و34 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مراده
السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و34 درجة مئوية، وبين 36 و40 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية علي غالبية المناطق، وتكون مغطاة جزئيا بالسحب على غات، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و43 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
الطقس مشمس، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و39 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رصد السلالة المتحورة الهندية لـ«كورونا» في 53 إقليما على الأقل
دولى
بعد استئناف نشاطها.. «غازبروم» الروسية تتوقع ارتفاع إنتاجها في ليبيا إلى 62 ألف ...
ليبيا
مهلهل رئيسا للاتحاد الأفريقي لرفع الأثقال.. والشلي أمينا عاما
رياضة محلية
السودان: إثيوبيا بدأت المرحلة الثانية من ملء سد النهضة مطلع مايو
دولى
وزير الخارجية الأميركي: «حل الدولتين» هو «السبيل الوحيد» لحل القضية الفلسطينية
دولى
السماح بحضور الجماهير نهائي أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي
رياضة عالمية
لهذا السبب منعت الصين سيارات «تيسلا» من مبانيها الحكومية
سيارات
النجار: الوضع الوبائي مستقر ويتجه نحو «مناعة القطيع»
ليبيا
«غولدمان ساكس»: نتوقع صعود أسعار النفط إلى 80 دولارا للبرميل
اقتصاد
المبعوث الأميركي: لا بد من اختفاء دور المقاتلين الأجانب.. ودعم الاقتصاد الليبي ...
ليبيا
بعد رحيله عن السيتي.. 4 أندية تنافس برشلونة على ضم أغويرو
رياضة عالمية
تجنبا للسيناريو التونسي.. الشاهد ينصح الليبيين بتحديد شكل النظام والدستور أولا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سماء ليبيا تشهد أقرب «بدر عملاق» الأربعاء