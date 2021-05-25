المنفي يؤكد ضرورة وضع حد لـ«الخروقات» على حدود ليبيا الجنوبية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 25 مايو 2021, 07:30 مساء
المنفي خلال مشاركته في القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات لجنة حوض بحيرة تشاد, 25 مايو 2021. (المجلس الرئاسي)

أكد رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، ضرورة وضع حد لـ«الخروقات» التي تحدث في حدود ليبيا الجنوبية، وأولوية تأمينها وأهمية تنفيذ اتفاق التعاون في مجال الأمن ومراقبة الحدود مع تشاد والسودان والنيجر.

جاء ذلك خلال حضور المنفي، اليوم الثلاثاء، القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات لجنة حوض بحيرة تشاد، التي انعقدت في العاصمة النيجيرية أبوجا لمناقشة التطورات الأخيرة في تشاد.

وتناول رئيس المجلس الرئاسي، خلال مداولات القمة، الوضع في تشاد وما خلفه مقتل الرئيس التشادي على أمن المنطقة، وفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

المنفي يصل إلى أبوجا للمشاركة في القمة الاستثنائية لحوض بحيرة تشاد

وأمس الإثنين، وصل المنفي، إلى العاصمة النيجيرية أبوجا للمشاركة في أعمال القمة الاستثنائية لدول حوض بحيرة تشاد المقرر انطلاق فعالياتها غدا الثلاثاء.

المنفي خلال مشاركته في القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات لجنة حوض بحيرة تشاد, 25 مايو 2021. (المجلس الرئاسي)
المنفي خلال مشاركته في القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات لجنة حوض بحيرة تشاد, 25 مايو 2021. (المجلس الرئاسي)
المنفي خلال مشاركته في القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات لجنة حوض بحيرة تشاد, 25 مايو 2021. (المجلس الرئاسي)
المنفي خلال مشاركته في القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات لجنة حوض بحيرة تشاد, 25 مايو 2021. (المجلس الرئاسي)
المنفي خلال مشاركته في القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات لجنة حوض بحيرة تشاد, 25 مايو 2021. (المجلس الرئاسي)
المنفي خلال مشاركته في القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات لجنة حوض بحيرة تشاد, 25 مايو 2021. (المجلس الرئاسي)
المنفي خلال مشاركته في القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات لجنة حوض بحيرة تشاد, 25 مايو 2021. (المجلس الرئاسي)
المنفي خلال مشاركته في القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات لجنة حوض بحيرة تشاد, 25 مايو 2021. (المجلس الرئاسي)
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