المنفي يصل إلى أبوجا للمشاركة في القمة الاستثنائية لحوض بحيرة تشاد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 مايو 2021, 09:03 مساء
مراسم استقبال المنفي لدى وصله إلى مطار أبوجا، الاثنين 24 مايو 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء اليوم الإثنين، إلى العاصمة النيجيرية أبوجا للمشاركة في أعمال القمة الاستثنائية لدول حوض بحيرة تشاد المقرر انطلاق فعالياتها غدا الثلاثاء.

وتأتي مشاركة المنفي في القمة التي من المقرر أن تناقش تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في تشاد، تلبية للدعوة الموجهة من الرئيس النيجيري محمد بخاري إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي.  

- المنفي يطير إلى نيجيريا للمشاركة في قمة حوض بحيرة تشاد

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن القمة ستبحث التحديات الأمنية في منطقة حوض تشاد، وكيفية ضمان الاستقرار لدول المنطقة.

مراسم استقبال المنفي لدى وصله إلى مطار أبوجا، الاثنين 24 مايو 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)
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