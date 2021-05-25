دراغي وماكرون يبحثان تدفقات الهجرة وآفاق الاستقرار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 مايو 2021, 12:27 مساء
دراغي وماكرون خلال لقاء في بروكسل، 25 مايو 2021، (آكي)

بحث رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سبل إدارة تدفقات الهجرة، وآفاق الاستقرار في ليبيا ووسط أفريقيا.

جاء ذلك في غداء عمل في بروكسل اليوم الثلاثاء، قبل انطلاق الجلسة الثانية والأخيرة للقمة الأوروبية الاستثنائية، حسب بيان لرئاسة الوزراء الإيطالية، نقلته وكالة الأنباء «آكي».

وتوافق الطرفان على الحاجة إلى تنسيق وثيق ومستمر بين روما وباريس؛ للقيام بدور أكثر فاعلية للاتحاد الأوروبي في أفريقيا.

وتختتم القمة الأوروبية أعمالها في وقت لاحق اليوم، في جلسة مخصصة لوباء فيروس كورونا المستجد وأيضا قضية تغير المناخ.

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