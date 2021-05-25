«الأرصاد»: الرؤية جيدة.. والبحر خفيف الموج على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 مايو 2021, 11:20 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على الساحل الممتد من رأس اجدير إلى سرت، فيما يكون هادئا إلى خفيف الموج على الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق.

ولا يتجاوز ارتفاع الموج حاجز الـ1.50 متر على طول الساحل الليبي، كما تكون الرؤية جيدة، وفق ما أظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة، اليوم الثلاثاء، عن المركز الوطني للأرصاد الجوية.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
- الرياح بحرية إلى متغيرة الاتجاه على ساحل زوارة وطرابلس، بينما تكون شمالية غربية على باقي الساحل، تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر 18 و20 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
- الرياح شمالية غربية بوجه عام، تكون، اليوم، شمالية شرقية على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي ومتغيرة الاتجاه على باقي الساحل سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و21 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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