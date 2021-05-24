المنقوش تناقش مع السفير الألماني ملفات الهجرة والانتخابات وانسحاب القوات الأجنبية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 مايو 2021, 11:45 مساء
السفير الألماني مع المنقوش في وزارة الخارجية بطرابلس، الاثنين 24 مايو 2021. (أوليفر أوفتشا)

ناقش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، خلال استقبالها السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، ملفات الهجرة غير الشرعية والانتخابات الوطنية المقبلة إضافة إلى انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا.

ووصف السفير الألماني عبر حسابه على «تويتر» اجتماعه مع المنقوش بالـ«بناء»، مشيرا إلى أنهما تطلعا «إلى أفضل السبل لدعم الانتخابات الوطنية وانسحاب القوات الأجنبية». كما ناقشا «بالمثل كيفية تحسين إدارة الهجرة فيما يتعلق بالمصالح والحقوق المشروعة لجميع المعنيين».

وتمثل هذه الملفات أولوية المرحلة الراهنة في ليبيا سواء على المستوى المحلي والدولي في ظل الجهود المبذولة لدفع مسارات عملية التسوية السياسية الجارية للازمة برعاية الأمم المتحدة نحو الانتخابات المقررة في نهاية ديسمبر المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سلاح الجو البيلاروسي: طاقم طائرة «راين إير» قرر من تلقاء نفسه الهبوط في مينسك
دولى
السعودية تشدد الخناق على معارضي التطعيم لاستئناف السياحة وبرامج الترفيه
اقتصاد
«الصحة العالمية» تطالب بتطعيم 10% من السكان ضد «كورونا» بحلول سبتمبر
دولى
يوفنتوس يرافق إنتر وميلان وأتالانتا لدوري أبطال أوروبا من رحم تعثر نابولي
رياضة عالمية
إدارة قضايا الدولة: الحصول على حكم ضد شركة «دي إس» الإماراتية للإنشاءات
ليبيا
بالصور: ليفربول ينهي المعركة لصالحه بقنص المركز الثالث وخلفه تشيلسي.. وليستر إلى...
رياضة عالمية
السعودية تقدم مقترحا لـ«فيفا» يغير شكل كأس العالم للرجال والسيدات
رياضة عالمية
كل ما تحتاج معرفته عن «الفطر الأسود»
طب وصحة
الحمص للتخلص من التجاعيد
أناقة وجمال
أطفال في غزة يروون لحظات الرعب: «خائفون من الموت»
عربى
«ليبيا تقلب الصفحة».. «الأزمات الدولية» ترصد أهم تحديين قبل الانتخابات
ليبيا
مسؤول مصري يوضح آليات وموعد عودة العمالة المصرية إلى ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الشؤون الاجتماعية» توضح كيفية تحديث البيانات المصرفية لمنحة الزوجة والأولاد (رابط)