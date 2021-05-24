«بوابة الوسط» ترصد معاناة مرضى السكري وغسيل الكلى مع الأدوية في سرت

أدوية أنسولين وبطاقات خاصة بعدد من المرضى على طاولة مكتب بأحد المراكز الصحية. (الإنترنت)

يعاني مرضى السكري والكلى في سرت نقص الأدوية وارتفاع أسعارها بالصيدليات الخاصة، وفق مصادر طبية بالعيادة المجمعة المركزية لمرضى السكر بسرت وقسم غسيل الكلى بمستشفى «ابن سينا» بسرت.

وأشار مصدر طبى بالعيادة المركزية لمرضى السكري بسرت في تصريح إلى «بوابة الوسط» إلى نقص أدوية السكري منذ شهر رغم وجوده بمخازن الإمداد الطبى الوسطى، لافتا إلى أن نقل الأدوية يحتاج مصاريف مالية تغطي تكلفة إيجار ثلاجة حافظة للأدوية والحقن من مخازن الوسطى مصراتة إلى سرت، خصوصا فى ظل إقفال الطريق الساحلي سرت - مصراتة، وارتفاع سعر الايجار. ويبلغ عدد مرضى السكري بسرت حسب مصادر العيادة المركزية للسكري أكثر من 6500 مريض ومريضة.

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في الوقت نفسه، قالت مصادر طبية إن مرضي الغسيل الكلوي يعانون نقص أصناف كثيرة من الأدوية مثل «هيبارين» و«فولكس» وغيرهما، وغير متوفرة بقسم الكلى بسرت، مشيرة إلى أن أسعارها تتراوح بين 30 و70 دينارا، وسط نقص السيولة بالمصارف وارتفاع أسعار الأدوية بالقطاع الخاص.

يشار الى أن عدد مرضى الغسيل الكلى بسرت الذين يترددون على قسم الغسيل يوميا يبلغ 102 مريض ومريضة، فيما يقدر عدد أجهزة الغسيل الكلى الموجودة بأكثر من 40 جهازا.