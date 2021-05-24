أحوال الطقس اليوم في ليبيا (الإثنين 24 مايو 2021)

طقس حار، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء ساخنة في غالبية مناطق الغرب، بينما تكون الحرارة معتدلة نسبيا على غالبية المناطق الساحلية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، غدا الثلاثاء، على الشمال الغربي.

رأس أجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق، تتحول تدريجيا من مساء اليوم إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 38 و44 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل انخفاضا ملحوظ من مساء اليوم.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مراده

الطقس مشمس، تظهر به بعض السحب العابرة، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و36 درجة مئوية، وتصل اليوم إلى 39 درجة مئوية على راس لانوف.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و44 درجة مئوية.