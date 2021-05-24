«الأرصاد»: ضباب على الساحل من شحات إلى طبرق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على الساحل من شحات إلى طبرق؛ لاحتمالية ظهور ضباب آخر الليل وصباح غد الثلاثاء.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن الرؤية ستكون جيدة على باقي مناطق الساحل.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، تتحول تدريجيا إلى شمالية على الساحل من زوارة إلى مصراتة، تتراوح سرعتها بين 10 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و1.50 متر.

- البحر قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.