كوبيش يناقش مع تشاووش أوغلو ومسؤولين أتراك رفيعي المستوى دعم عملية السلام في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 مايو 2021, 07:17 مساء
لقاء تشاوش أوغلو وكوبيش في أنطاليا بتركيا، الأحد 23 مايو 2021. (البعثة الأممية)

ناقش المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة، يان كوبيش، مع وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو ومسؤولين أتراك رفيعي المستوى سبل دعم عملية السلام في ليبيا، وذلك خلال «زيارة رسمية» أجراها المبعوث الأممي إلى تركيا للتشاور بشأن آخر التطورات في ليبيا وما حولها، بحسب البعثة الأممية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان، إن وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو استقبل رئيسها يان كوبيش في أنطاليا، «معربا عن دعم تركيا الثابت لعملية الحوار الليبي التي يقودها الليبيون وتيسرها الأمم المتحدة».

وأوضحت البعثة أن الجانبين أكدا «الأهمية الحاسمة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وطنية في ديسمبر 2021 - على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وبحسب ما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021) – وأهمية دعم السلطة التنفيذية الموقتة والمؤسسات الأخرى لتحقيق هذا الهدف، من أجل إنهاء المرحلة الانتقالية وتعزيز جهود توحيد البلاد ومؤسساتها».

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وأضافت أن كوبيش وتشاووش أوغلو سلطا خلال لقائهما في أنطاليا «الضوء على أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بطريقة متوازنة ومتسلسلة من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الثقة بين مختلف الأطراف».

كما التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا في العاصمة أنقرة، ممثلين أمنيين رفيعي المستوى تبادل معهم الآراء حول الوضع في ليبيا، وأطلعهم من جانبه على أنشطة وجهود الأمم المتحدة هناك وفق البعثة.

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