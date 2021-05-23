اللافي والكوني يستقبلان وزير الخارجية القطري

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 مايو 2021, 06:50 مساء
لقاء الكوني واللافي مع وزير الخارجية القطري والوفد المرافق له، الأحد 22 مايو 2021. (المجلس الرئاسي)

التقى عضوا المجلس الرئاسي، موسى الكوني وعبدالله اللافي، اليوم الأحد، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني والوفد المرافق له.

ووصل وزير الخارجية القطري على رأس وفد رفيع في وقت سابق اليوم إلى العاصمة طرابلس، والتقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش وعدد من الوزراء.

- المنفي يبحث مع وزير الخارجية القطري سير العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها
- تشكيل لجان مشتركة لدراسة وتقييم الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين ليبيا وقطر
- الدبيبة يبحث ووزير الخارجية القطري تعزيز العلاقات الثنائية

كما التقى الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وأعلنت وزيرة التعاون الدولي نجلاء المنقوش ونظيرها القطري خلال مؤتمر صحفي مشترك تشكيل لجان مشتركة لدراسة وتقييم الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين قطر وليبيا.

لقاء الكوني واللافي مع وزير الخارجية القطري والوفد المرافق له، الأحد 22 مايو 2021. (المجلس الرئاسي)
لقاء الكوني واللافي مع وزير الخارجية القطري والوفد المرافق له، الأحد 22 مايو 2021. (المجلس الرئاسي)
لقاء الكوني واللافي مع وزير الخارجية القطري والوفد المرافق له، الأحد 22 مايو 2021. (المجلس الرئاسي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

باريس تحذر من «فصل عنصري» حال عدم التوصل إلى حل الدولتين في فلسطين
دولى
السعودية تقدم مقترحا لـ«فيفا» يغير شكل كأس العالم للرجال والسيدات
رياضة عالمية
بعد فضيحة «خداعه».. صحفي «بي بي سي» يعتذر من نجلي الأميرة ديانا
ثقافة وفن
الثيران في فنزويلا تحرث الأرض الزراعية لهذا السبب
منوعات
الحمص للتخلص من التجاعيد
أناقة وجمال
أطفال في غزة يروون لحظات الرعب: «خائفون من الموت»
عربى
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى في حماية قوات الاحتلال
عربى
طالبان تحاصر سد «كجكي» والأفغان يدفعون الدم ثمنا للكهرباء
دولى
دراسة: لقاحا فايزر وأسترازينيكا فعالان ضد المتحور الهندي
دولى
المشري يتحدث عن سياسات «خاطئة» لـ«المركزي» منذ 2014
ليبيا
5 إنجازات فريدة وأرقام مذهلة في تتويج أتلتيكو مدريد بـ«الليغا»
رياضة عالمية
فيديو: الجيش الياباني يختبر قوته النارية في تدريبات سنوية
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وثيقة سرية تكشف: لماذا خططت أميركا لضرب الصين بالسلاح النووي العام 1958؟