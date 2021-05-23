مؤسسة النفط تسلم حافلة لكلية تقنيات الطاقة في إجخرة بالواحات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 مايو 2021, 09:48 صباحا
مسؤولو مؤسسة النفط الليبية يسلمون حافلة لكلية تقنية الطاقة في إجخرة بالواحات السبت 22مايو 2021(مؤسسة النفط والغاز)

سلمت المؤسسة العامة للنفط والغاز، السبت ببلدية اجخرة حافلة ماركة تويوتا كوستر موديل 2020 سعة 24 راكبا لصالح كلية تقنيات الطاقة إجخرة للمساعدة في تنقل الطلاب من وإلى الحقول النفطية أثناء تنفيذ البرامج التدريبية.

جاء ذلك في بيان نشرته المؤسسة الوطنية للنفط على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.

حضر مراسم التسليم والتسلم عبدالمالك عيسى، عميد كلية تقنيات الطاقة ببلدية إجخرة، وأيمن أحمد، عضو المجلس البلدي إجخرة وسليمان مرسال عن شركة السرير، وكل من محمد الجهاني وهيثم المنقوش عن إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط وعدد من موظفي الكلية. 

اتفاقية التنمية المستدامة
تأتي هذه المساهمة في إطار اتفاقية التنمية المستدامة الموقعة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة فنترسهال الألمانية في ديسمبر 2019.

يذكر أن الاتفاقية شملت تنفيذ برامج ومشاريع، منها إنشاء وتجهيز مركز الحجر الصحي ببلدية إجخرة أثناء أزمة كورونا بسعة 20 سريرا، وأيضا إطلاق مركز الاتصال والاستجابة والتوجيهة عبر الهاتف بمنطقة الواحات، وتوفير جهاز PCR للكشف على فيروس كورونا مع المشغلات لفرع مركز مكافحة الأمراض فرع الواحات. وغيرها من البرامج والمشاريع التي تم تنفيذها أو قيد التنفيذ.

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