معيتيق: ترابط العلاقات الأمنية والاقتصادية بين ليبيا وتونس خيار استراتيجي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 مايو 2021, 09:42 صباحا
نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق. (أرشيفية: الإنترنت)

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق السابقة، أحمد معيتيق، إن ترابط العلاقات الأمنية والاقتصادية والجيو استراتيجية بين ليبيا وتونس «خيار استراتيجي».

جاء ذلك في تعليق معيتيق، بصفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على زيارة رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، إلى طرابلس والتي بدأها أمس السبت، وتستمر اليوم الأحد.

وأكد معيتيق أن «انهيار الاقتصاد التونسي، لا قدر الله، ستكون له مضاعفات خطيرة على اقتصاد ليبيا وأمنها واستقرارها، والعكس أيضا صحيح».

وتابع أن زيارة الوفد التونسي الذي يضم رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي وعددا من رجال الاقتصاد والمال، يأتي «بعد تعثر مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي وتصاعد وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية»، وفق قوله.

الدبيبة يستقبل رئيس الحكومة التونسية (صور)

وأمس السبت، استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في طرابلس، رئيس الحكومة التونسية ووفدا وزاريا رفيع المستوى مرافقا له، فيما تستمر الزيارة، اليوم الأحد، والتي تأتي استجابة لدعوة الدبيبة.

من جانبه أكد المشيشي، رغبة بلاده في تحفيز التعاون الاقتصادي مع ليبيا، معتبرا أن الزيارة تؤكد عمق الروابط التاريخية السياسية والاقتصادية، وكذلك الإنسانية التي تجمع ليبيا وتونس.

وقال المشيشي، لدى وصوله إلى طرابلس، إن مجالاتنا الاقتصادية متكاملة والذي يمس ليبيا من الناحية الاقتصادية ينفع أيضا تونس.

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