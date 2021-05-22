الدبيبة يستقبل رئيس الحكومة التونسية (صور)

مسؤولون من حكومة الوحدة الوطنية في مقدمتهم الدبيبة في اجتماع مع الوفد التونسي برئاسة رئيس الحكومة هشام المشيشي. (حكومة الوحدة الوطنية)

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في طرابلس، اليوم السبت، رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي ووفدا وزاريا رفيع المستوى مرافقا له.

وتستمر الزيارة حتى غد الأحد، وتأتي استجابة لدعوة الدبيبة؛ فيما يضم الوفد التونسي عددا من الوزراء ومحافظ المصرف المركزي مروان العباسي، والأمين العام لاتحاد العام للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبدالمجيد الزار.

مسؤولون من حكومة الوحدة الوطنية في مقدمتهم الدبيبة في اجتماع مع الوفد التونسي برئاسة رئيس الحكومة هشام المشيشي. (حكومة الوحدة الوطنية)

الدبيبة في لقائه مع هشام المشيشي. (حكومة الوحدة الوطنية)

الدبيبة في استقبال هشام المشيشي. (حكومة الوحدة الوطنية)

الدبيبة في استقبال هشام المشيشي. (حكومة الوحدة الوطنية)